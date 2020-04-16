Затримано фігуранта у справі генерал-майора СБУ Шайтанова, у нього знайшли зброю і боєприпаси, - контррозвідка. ФОТОрепортаж

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Контррозвідники СБУ затримали в Києві фігуранта справи генерала Шайтанова, колишнього співробітника Центру спецоперацій "А" СБУ, який також підтримував контакти з полковником ФСБ РФ Єгоровим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час проведення обшуків за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили великий арсенал вогнепальної зброї і боєприпасів. Правоохоронці вилучили ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, підствольний гранатомет та 2 гранати до нього, пістолет STEYR 1914 з глушником, гвинтівку типу карабін, рушницю Mauser-Werks, саморобну гвинтівку з глушником, 3 гранати РГД-5 та запали до них, схожий на пластид матеріал, 12 капсулів-детонаторів та понад 9 тисяч набоїв різного калібру.

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Вилучені зразки озброєння та боєприпасів долучено до кримінального провадження як докази та направлено на експертизу. Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу.

З'ясовуються всі обставини і характер зв'язків підозрюваного з російською спецслужбою.

Нагадаємо, 14 квітня контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, з підозрою у державній зраді та вчиненні терористичних актів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував вбивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Шевченківський районний суд Києва наступного дня обрав запобіжний захід для викритого контррозвідкою СБУ агента ФСБ Шайтанова - утримання під вартою строком 60 діб.

15 квітня російські ЗМІ повідомили про нібито затримання у Криму співробітниками ФСБ Росії громадянина України за обвинувачення у шпигунстві та спробі організації теракту.

















