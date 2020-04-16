Трьом співробітникам кримінальної поліції Краматорська повідомили про підозру у справі про тортури, - ДБР. ФОТО

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Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Краматорську, під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру трьом оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронці підозрюють в катуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ДБР.

У повідомленні зазначається: "Слідством встановлено, що в грудні 2019 року один з оперуповноважених отримав доручення слідчого на проведення допиту особи у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вчинення шахрайських дій. Після того, як 18-річний потерпілий з’явився на виклик, поліцейський провів його до службового кабінету, де на них вже чекали ще двоє оперуповноважених. Без висунення будь-яких вимог один з підозрюваних наніс декілька ударів по голові чоловіка, вимагаючи визнати вину у скоєнні злочину, до якого той не причетний.

З метою здобуття зізнання, підозрювані примушували громадянина ставати лицем до стіни та били гумовим кийком, погрожували електрошокером, зв’язували йому руки та ноги клейкою стрічкою, позбавляли можливості дихати, притискаючи поліетиленовий пакет до обличчя потерпілого. Катування тривало майже 4 години та не призвели до бажаного для підозрюваних результату.

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