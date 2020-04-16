Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський перевірив хід ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Закарпатську область перевірив хід ротних тактичних навчань з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський вирушив із робочим візитом на Закарпаття, де відвідає навчання 80-ї ОДШБ, - ОП. ФОТО


Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 02
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 03
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 04
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 05
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 06
Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті 07

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Топ коментарі
+17 Who's Here
Зачем этого малоросийского подхуйловника подпустили к нашим войскам? Зеленский посетил учения ротно-тактических групп 80-й ОДШБ в Закарпатье - Цензор.НЕТ 9058
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16.04.2020 17:04
+13 Igor L
Зеленський судорожно піднімає свій рейтинг, який обнулився після Єрмакгейту - катастрофи з плівками Єрмака. Ось терміново поміняв полоненних, забрав з ОРДЛО невідомо кого, або отримати привід для піару. Постійно показується серед військових, то показушно відвідав постановочний польовий шпиталь без єдиного хворого, тепер от відвідує постановочні навчання, які були організовані спеціально для приїзду і фотосесії Зеленського! То по окопам на нулі побігав, спеціально виритим для приїзду Президента поза межами зони обстрілів. Вова, тобі самому не противно все це говношоу? Я дуже рідко дивився 95 квартал, але там була краща режисура, а тут все якось по-дебільному написано, неприродньо.
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16.04.2020 17:11
+12 Огусто
Пипець Буковині та лемкам.
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16.04.2020 17:03
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