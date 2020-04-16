Зеленський відвідав навчання ротно-тактичних груп 80-ї ОДШБ на Закарпатті. ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський перевірив хід ротних тактичних навчань 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє фейсбук Офісу президента.

У повідомленні зазначається: "Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Закарпатську область перевірив хід ротних тактичних навчань з ротно-тактичними групами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади".

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