У регіональних прокуратурах два етапи атестації пройшли 75% прокурорів, - Офіс Генпрокурора. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
"Кадрові комісії з атестації прокурорів регіональних прокуратур завершили опрацювання протоколів проходження двох етапів тестування. 2383 прокурори, тобто понад 75%, успішно пройшли два етапи атестації", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що прокурори, які не з'явилися на тестування або набрали низькі бали, будуть звільнені.
Також комісії розглянули близько тисячі заяв прокурорів щодо перенесення строків тестування, поданих як напередодні, так і після дня проходження атестації. Члени комісій ухвалили рішення про призначення додаткового дня для складання тестів.
У прокуратурі нагадали, що перші два етапи атестації прокурорів регіональних прокуратур відбулись на початку березня. Вони передбачали перевірку рівня знань законодавства та вмінь його застосування, а також загальних здібностей та навичок. Прокурори, які успішно пройшли обидва тестування, допускаються до третього етапу атестації, який включає виконання практичного завдання та проходження співбесіди.