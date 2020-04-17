Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові. ФОТОрепортаж

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У Харкові невідомі особи облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua

Зазначимо, що майдан Героїв Небесної Сотні в Харкові з'явився в межах декомунізації 2015 року. Раніше це була площа Руднєва.

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Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 01
Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 02
Невідомі облили фарбою адресні таблички на майдані Героїв Небесної Сотні в Харкові 03

Декомунізація
Харків вандалізм декомунізація Небесна Сотня
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Топ коментарі
+10 Виктор Вит 0eb5c79b
Есть тоскующие по Масковии. Надо ловить, и помогать осуществить мечту - выдворять из Украины без права въезда. Очень благодарные твари - жрут украинский хлеб, но мечтают, что б к ним пришла Рассея.
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17.04.2020 14:30
+3 Коля Азиров 5e621cbb
Паку Кернеса не повесим , толку не будет !
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17.04.2020 14:23
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