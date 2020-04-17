СБУ в Одесі затримала колишнього учасника терористичної організації "ДНР". ФОТОрепортаж

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В ході проведення розшукових заходів оперативники Служби безпеки України затримали колишнього найманця незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР", який брав участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Досудовим слідством встановлено, що мешканець Донецька у 2014 році добровільно приєднався до одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Шум" Козачого союзу "Область війська Донського". Згодом у складі вогневої групи підтримки так званої "1-ї Слов’янської бригади 1 Армійського Корпусу МО ДНР" здійснював активний опір українським військовослужбовцям та силам АТО в районі Вуглегірська, Дебальцевого, Пісків, Спартака, Логвінового, Донецького аеропорту.

У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків та виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові й Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у НЗФ "ДНР".

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Співробітники СБУ затримали колишнього учасника НЗФ в Одесі. Під час затримання зловмисник надав про себе неправдиві установчі дані та чинив фізичний опір. В ході санкціонованого обшуку за місцем проживання бойовика вилучено комп’ютерну техніку, мобільний термінал та сім-картки, які можуть містити підтвердження його участі в терористичній організації "ДНР".

Наразі фігуранту провадження оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування.









