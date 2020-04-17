Директор лісового господарства вимагав 360 тис. грн за продаж ділової деревини як паливної в Запорізькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

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До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора державного підприємства одного з лісових господарств, розташованих на території Запорізької області. Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі, а також складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що директор лісового господарства, до складу якого входять 3 лісово-мисливських господарств, вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 360 000 гривень за продаж ділової деревини, яка утримується на балансі підприємства, під виглядом паливної деревини.

Слідчі ДБР затримали правоохоронця у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України під час отримання чергової частини неправомірної вигоди.

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У разі доведення провини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з конфіскацією майна.







