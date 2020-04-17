Вчора до пилової бурі додалися клуби диму від лісових пожеж на Житомирщині, супутникові знімки це підтверджують, - Антон Геращенко. ФОТО

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Вчора Київ і область опинилися під впливом пилової бурі і диму від лісових пожеж у Житомирській області. Це сталося через сильний вітер.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора Київ опинився під ударом рідкісної для наших місць стихії – пилової бурі. Вона стала можливою через сильні пориви північно-західного вітру, які досягали часом швидкості більш ніж у 30 метрів на секунду.Пориви вітру піднімали в повітря дрібні частки пилу з висушених безсніжною зимою поораних полів навколо столиці, піднімали їх на висоту в кілька кілометрів і обрушували на житлові мікрорайони, створюючи на тлі триваючого більше місяця карантину тяжкі психологічні відчуття у сотень тисяч городян.

До пилової бурі додалися клуби диму і гару, які піднялися від масштабних лісових пожеж, роздутих вітром у Житомирській області. Пожежі ці почалися під впливом сильного вітру в районі сіл Виступовичі, Нижня Рудня, Ігнатопіль, Гладковичі. В основному горить лісова підстилка, трава, сухе торішнє листя, бурелом на площі до 1 000 гектарів", - написав Геращенко.

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Заступник міністра зазначив, що ситуація з пожежею контролюється, хоча і ускладнюється поривами сильного вітру.

"Рятувальники в першу чергу займаються захистом населених пунктів і об'єктів інженерної інфраструктури, проробляючи важкою технікою просіки і мінералізовані смуги для зупинки поширення пожеж.Там, де дозволяють погодні умови і є достатня видимість, задіюється пожежна авіація", - підкреслив чиновник.

За словами Геращенка сьогодні вранці, керівник ДСНС Микола Чечоткін звернувся до ЗСУ з проханням надати рятувальникам допомогу у вигляді задіяння важкої військової інженерної техніки типу машин "БАТ-2", здатних прокладати дороги у важкодоступній лісистій місцевості, для полегшення доступу легкої пожежної техніки.

Для спростування чуток про те, що дим лісових пожеж принесений з Чорнобильської зони відчуження і того, що дим цей радіоактивний, заступник міністра МВС опублікував фото, зроблене Національним Космічним агентством, яке було зроблено сьогодні вранці.

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"На супутниковому знімку чітко видно, що дим лісових пожеж принесений з Житомирської області, а не із зони Чорнобильської АЕС, де пожежі були зупинені до вівторка. Ніякого підвищення радіоактивного фону в Києві і його околицях не спостерігається", - підкреслив Геращенко.