На Тернопільщині згорів орнітологічний заказник, - ДСНС.ФОТО(оновлено)

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій Тернопільщини.
Про пожежу стало відомо ДСНС о 17:10 учора, 17-го квітня. До боротьби з вогнем залучили 9 одиниць пожежної техніки та 46 рятувальників.
"Враховуючи велику площу, швидке розростання пожежі та можливі негативні наслідки на гасіння додатково залучили 6 автоцистерн та 32-х вогнеборців з числа зведеного загону, сформованого для надання допомоги пожежно-рятувальній службі Житомирщини у гасінні лісових пожеж", - зазначили в ДСНС.
18 квітня пресслужба повідомила, що о 06.40 пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника була ліквідована.
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На фб були фото тваринок, які згоріли ...
Що ви робите, припиняйте палити траву, ненормальні. Сухо, вітер.
В себе в дворі паліть: згорить хата - спатимете на землі.
Я так думаю.