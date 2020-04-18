"Пандемія, пожежі та війна - всім треба допомагати": Волонтер Юсупова опублікувала звіти і просить продовжувати допомагати воїнам, медикам і пожежникам. ФОТОрепортаж

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Волонтер Наталія Юсупова збирає допомогу воїнам, що зазнали поранень на фронті, медикам, які борються з пандемією, а також пожежникам, які продовжують боротися з вогняною стихією в зоні відчуження ЧАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, на сторінці в фейсбуці вона відзвітувала про зібрану і передану допомогу.

"Знову прибув борт з пораненими, знову швидкі мчали в центральний госпіталь.

Поранених привезли з Харкова, є дуже важкі, їх забрали в реанімацію, є воїни з ампутацією.

Це все звичайно дуже важко, пандемія, пожежі і війна, всім треба допомагати. Так, щодо потреб і звітів.

У госпіталі карантин, ми завозимо хлопцям соки, йогурти, ковбасу, сир, каву, солодке і шорти, футболки, спортивні костюми.

Медикам купили захисні костюми, понад 500 штук, в різні лікарні, на фронт і госпіталі.

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Цього тижня ми допомагали пожежникам у Чорнобильській зоні, відіслали два вантажі майже 300 кг, це сухі пайки, акумулятори, распіратори, захисний одяг для медиків, багато всього. Другий вантаж 168 кг пайків і 97кг всього іншого. Загальна сума 53 тис. і 86 тис., це 139 тис грн.

Відправили посилки на фронт з тактич. медичними рюкзаками (14 тис.), ліками і масками, в Курахове, Золоте, Краматорськ і 73 морський центр спецназу. Всі чеки публікую.

Сьогодні відправляємо пожежникам каремати 50 ш - 150 кг і распіратори від диму.

Ми дякуємо всім за кожну копійку і будь-яку допомогу.

Важкий час для країни, допомагаємо, хто чим може. Всі звіти та чеки дивіться у мене на стор. Щодо питань пишіть в лічку.

Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 монобанк, приват 5218 5722 2178 3579 Юсупова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежникам у Зоні відчуження потрібна допомога: зібрано вантаж на 300 кг, готується новий, - волонтер Юсупова. ФОТО









































Читайте на "Цензор.НЕТ": Медборт прибув до Києва: у бійців ампутації, опіки, осколкові і кульові поранення. Потрібна допомога, - волонтер Юсупова. ФОТО









