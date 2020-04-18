Через підпал сухої трави вогнем знищено 10 дерев'яних дачних будиночків на Львівщині, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Надійшло повідомлення про пожежу в Червонограді на вул. Львівська в дерев'яній безгосподарській будівлі.
На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалось, що внаслідок горіння сухої трави вогонь перекинувся на дерев'яні дачні будиночки. Не гаючи часу рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загорання, проте сильний вітер ускладнював гасіння пожежі.
О 17:02 вогнеборці локалізували пожежу, та о 18:31 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву на площі 700 кв.м. окремими осередками та 10 дерев'яних дачних будинків, розміром 3×4 м.
До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.
Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються
Последние недели Украина пылает. Лесные и степные пожары фиксируют не только в Чернобыле, но и по всей Киевской области, а также на Черниговщине, Житомирщине, Полтавщине, в Днепропетровской области. Политолог и телеведущий Тарас Березовец на своем канале в Telegram показал онлайн-карту пожаров в Европе за 17-18 апреля, которая публикуется на сайте Еврокомиссии. Согласно ей, положение Украины тяжелое. "Украина вся в огне. В соседних странах ничего подобного нет. Расскажите теперь, что это совпадение", - написал он.
Со схожим заявлением в Telegram также выступил известный волонтер Мирослав Гай. Он считает, что масштабы могут быть диверсиями. "Поджоги идут массовые, в разных областях, захватывают территории больших городов. Поджог во все времена в истории человечества был хорошим средством войны. Это прекрасное средство дестабилизации. Киев, Житомирщина, Черниговщина, Полтавщина, Чернобыль, Днепр… Везде пожары. Поджигателей ловят, но некоторые поджоги невозможно оправдать традицией сжигания травы. Как по мне, уже нужно озвучивать версию о теракте, либо диверсии", - написал волонтер.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/205536_1587191146
мозговопилок у поджигателей сухой травы...
нахазяйновали? впорались???