Через підпал сухої трави вогнем знищено 10 дерев'яних дачних будиночків на Львівщині, - ДСНС. ФОТО

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В результаті пожежі вогонь знищив суху траву на площі 700 кв.м. окремими осередками та 10 дерев'яних дачних будинків, розміром 3×4 м.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Надійшло повідомлення про пожежу в Червонограді на вул. Львівська в дерев'яній безгосподарській будівлі.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з'ясувалось, що внаслідок горіння сухої трави вогонь перекинувся на дерев'яні дачні будиночки. Не гаючи часу рятувальники приступили до проведення робіт з ліквідації загорання, проте сильний вітер ускладнював гасіння пожежі.

О 17:02 вогнеборці локалізували пожежу, та о 18:31 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив суху траву на площі 700 кв.м. окремими осередками та 10 дерев'яних дачних будинків, розміром 3×4 м.

До ліквідації пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю спецтехніки.

Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються

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