"Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом. ФОТО

9801 95

На околиці Бородянки, що в 60 км від Києва, зафіксовані загоряння, які виглядають як сплановані підпали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці  Макс Левін.

"А це вже на околиці Бородянки (60 км від Києва)
Невеличке за площею загоряння при дорозі. Але звідки воно там?
Дуже схоже на сплановані підпали, в тому числі для нагнітання", - написав він під фото.

Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання: зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк закликав Зеленського невідкладно звернутися до НАТО і ЄС за допомогою в гасінні пожеж: "Це безпосередня загроза життю кожного українця"

Пожежі в Україні
Житомирщина Київська область пожежа
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+44 Виктор Стеценко 216e0192
"Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 602
показати весь коментар
18.04.2020 12:42
+18 Fjall_Raven
посмотрела параша на свои прошлогодние колоссальные сибирские пожары тайги, не поддающиеся тушению и решила похожее и в Украине запустить.
показати весь коментар
18.04.2020 12:46
+13 Поедатель Зябликов
Да, да, да... А может нужно квадакоптеры использовать для отлова очагов возгорания, а не гуляющих в парках! "Очень похоже на спланированные поджоги для нагнетания": зафиксированы возгорания в Бородянке под Киевом - Цензор.НЕТ 3061
показати весь коментар
18.04.2020 12:44
Дивитись коментарі