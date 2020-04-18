"Дуже схоже на сплановані підпали для нагнітання": зафіксовано загоряння у Бородянці під Києвом. ФОТО

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На околиці Бородянки, що в 60 км від Києва, зафіксовані загоряння, які виглядають як сплановані підпали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє на сторінці в фейсбуці Макс Левін.

"А це вже на околиці Бородянки (60 км від Києва)

Невеличке за площею загоряння при дорозі. Але звідки воно там?

Дуже схоже на сплановані підпали, в тому числі для нагнітання", - написав він під фото.

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