Водій не впорався із керуванням і влетів у дерево в Одесі, є загиблий, - Нацполіція. ФОТО

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Сьогодні вночі на вулиці Успенської одесит, 1990 року народження, не впорався з керуванням BMW, з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом. Удар був такої сили, що автомобіль перекинувся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Одеської області.

Водій зазнав незначних ушкоджень, а от його 30-річний пасажир загинув миттєво.

За попередніми даними слідчо-оперативної групи з розслідування ДТП, водій був у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зараз, в рамках відкритого за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України провадження, проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку експертиз.

Чинним законодавством за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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