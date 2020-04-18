Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО

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Військовослужбовцю 3-го полку ССО Володимиру Максименку, який зазнав важких поранень в результаті детонації снаряда з міномета під час бойових стрільб в Донецькій області, необхідна допомога в лікуванні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтер Тимур Кобзар.

"Клятий міномет...

Зараз в комі і бореться за життя боєць 3 полку ССО - Максименко Володимир Віталійович. З рідні нікого немає...

Друзі, допоможемо. Картка побратима для допомоги: 5169 3600 0844 8031

Політаєв Владислав (призначення: допомога Максименку)

Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців мають поранення різного ступеня тяжкості.