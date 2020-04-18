Військовослужбовця Володимира Максименка важко поранено при вибуху міномета під час стрільб 14 квітня у зоні ООС, потрібна допомога в лікуванні, він у комі. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці пише волонтер Тимур Кобзар.
"Клятий міномет...
Зараз в комі і бореться за життя боєць 3 полку ССО - Максименко Володимир Віталійович. З рідні нікого немає...
Друзі, допоможемо. Картка побратима для допомоги: 5169 3600 0844 8031
Політаєв Владислав (призначення: допомога Максименку)
Як повідомлялося раніше, під час стрільб на полігоні в Донецькій області вибухнув 82-мм міномет. На місці загинув 24-річний Ігор Вікторович Вівчаренко, старший солдат, оператор групи спеціального призначення 3-го окремого полку спеціального призначення сил спеціальних операцій ЗС України. Ще 8 військовослужбовців мають поранення різного ступеня тяжкості.
Но вот вопрос у меня к ослам оманским: что там насчёт обязательного профстрахования жизни и здоровья военных??? Неужель отменили, как проклятое наследие свершений петра?! Вот зЭчмошники, во дают!!!