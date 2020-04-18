Осередок спалаху COVID-19 зафіксували на Чернігівщині, в населеному пункті введений особливий режим в'їзду-виїзду, - ОДА. ФОТОрепортаж

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Cело Ніжинське Чернігівської області визнано вогнищем спалаху інфекційної хвороби. Відповідно до прийнятих рішень в селі тривають протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

Про це на сторінці в мережі "Фейсбук" повідомляє голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко, передає Цензор.НЕТ.

"Визначено коло контактних осіб чоловіка, у якого підтвердили коронавірус. Воно досить значне – 49 людей.

У зв’язку з цим на території населеного пункту запроваджено особливий режим в’їзду-виїзду громадян і транспортних засобів. Встановлено контрольно-пропускний пункт. До його роботи залучені правоохоронці, рятувальники та медпрацівники.

Ведеться контроль дотримання режиму самоізоляції контактними особами. Транспортні засоби проходять відповідну обробку спецзасобами".

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