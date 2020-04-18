"Пожежі закінчуються на кордоні. Це портрет ефективності держави", - радник Кличка Ігор Луценко. ФОТО

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Ситуація з триваючими вже другий тиждень пожежами показує нездатність влади навіть спробувати реагувати на це належним чином на державному рівні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це екснардеп, радник мера Києва Ігор Луценко написав на сторінці в фейсбуці.

"Пане Зеленський, подивіться на цю карту. На ній – вже чи не третій тиждень пожеж, і вони закінчуються рівно на нашому кордоні. Ця карта – портрет ефективності вашої держави, апарату, котрий ви очолюєте уже скоро рік.

Можна казати про штучні підпали. Але тут дещо гірше – тут штучна нездатність справитися з вогнем уже два тижні. Хоча, навіть ще гірше! Штучна нездатність навіть спробувати реагувати на це належним чином на державному рівні.

Пане Зеленський, чи в курсі ви, що ви – голова РНБО? Чи в курсі ви про колосальний обсяг повноважень РНБО? Про режим її роботи?

Вкотре доводиться йому нагадувати, що Президент якраз для таких буремних часів і існує, як посада. Це у мирні часи, коли все налагоджено, наш конституційний монарх може залишити країну на "старосту" – голову так званого Кабінету міністрів, і на самих міністрів, тобто на "уряд". Хоча справжнім урядом, з повноваженнями, є Президент разом Радою національної безпеки і оборони.

Саме механізм РНБО придумали для того, щоб в екстремальних ситуаціях – а нинішня ситуація є саме такою, де величезні пожежі наклалися на епідемію – засідати, запроваджувати надзвичайні заходи, котрі мобілізують усі частини виконавчої влади й інтегрують усі інші гілки влади у єдиний процес.

Нинішня бездіяльність з боку РНБО і Зеленьского з приводу масштабних пожеж межує зі злочином.

РНБО – усьому голова, цей орган може і має давати, через певну процедуру, команду усім державним установам. Натомість з іспанським соромом ми спостерігаємо, як голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Чечоткін напряму звертається до очільників Збройних сил України по допомогу. Це вже схоже на волонтерство, тільки на рівні найвищих чиновників.

Що треба було б зробити РНБО і Президенту?

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По-перше, залучити сили Національної гвардії, Збойних сил України на ліквідацію пожежі.

По-друге, випрацювати механізм залучення звичайних громадян до боротьби зі стихією (чи умисними підпалами), шляхом встановлення громадських постів спостереження, мобільних груп із засобами стеження на усіх пожежонебезпечних ділянках, і, звісно, до робіт по протидії пожежах там, де не справляється державна техніка і державні люди. (Для цього треба вміти працювати з своїм народом і з місцевим самоврядуванням, але треба вчитися хоча б зараз)

По-третє, через механізм надзвичайного стану чи надзвичайної ситуації на розумний строк слід обмежити перебування людей у соснових та змішаних лісах, оскільки саме вони нині горять. Верховна рада мусить збільшити штрафи та більш докладно розписати адміністративну відповідальність за незаконне поводження з вогнем на природі – такі законодавчі напрацювання уже є у екологів. Врешті-решт, ваш уряд зараз бореться проти коронавірусу залякуванням населення – тож нехай залякає і усіх потенціальних паліїв.

По-четверте, звернутися до сусідів, Польщі, Білорусі, щоб провести консультації щодо допомоги нам з їх боку.

Пане Зеленський, нагадую вам, що у вас в руках гетьманська булава, вона не у Шмигаля, Авакова чи Чечоткіна – дійте, а не тільки бажайте нам здоров'я через відосіки. Дійте, дійте, дійте!

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