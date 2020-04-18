Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

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Заключний етап підготовки військовослужбовців морської піхоти відбувався у межах батальйонних тактичних навчань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, було відпрацьовано елементи ведення бою екіпажів бронетранспортерів і танкових підрозділів у населеному пункті, а також евакуацію поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

Також відточили майстерність взаємодії між підрозділами артилерії, розвідки та радіоелектронної боротьби. На одному з етапів заходу відбувалося введення в бій резервів батальйону та розгортання їх у бойові порядки.

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Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони 01
Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони 02
Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони 03
Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони 04

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Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони 05
Фото: mil.gov.ua

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Топ коментарі
+14 Alex Firman
Супер. Молодці хлопці. Слава Українському війську та Слава Україні.
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18.04.2020 23:52
+11 Перехватчик
Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2960
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19.04.2020 00:05
+8 Салаутдин
пацаны с магазинами,значит,не приезжало..
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19.04.2020 00:02
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