Морська піхота вчилася вести бій у населеному пункті, - Міноборони. ФОТОрепортаж

3180

Заключний етап підготовки військовослужбовців морської піхоти відбувався у межах батальйонних тактичних навчань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, було відпрацьовано елементи ведення бою екіпажів бронетранспортерів і танкових підрозділів у населеному пункті, а також евакуацію поранених і пошкодженої техніки з поля бою.

Також відточили майстерність взаємодії між підрозділами артилерії, розвідки та радіоелектронної боротьби. На одному з етапів заходу відбувалося введення в бій резервів батальйону та розгортання їх у бойові порядки.

Дивіться також: Танкісти зупинили прорив противника і завдали ворогу вогневого ураження: в районі проведення ООС відбулися навчання ЗСУ. ФОТОрепортаж









Дивіться також: В Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС із захисту узбережжя від ворожої атаки. ФОТОрепортаж





Фото: mil.gov.ua