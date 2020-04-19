"Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Донеччині в Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) на Великоднє богослужіння зібралася велика кількість людей, багато з них були без масок й ігнорували правило соціальної дистанції.

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.

Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 01
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 02
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 03
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 04
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 05
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 06
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 07
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 08
Без масок і дистанції: у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян усупереч карантину 09

Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

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Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.

Коронавірус і карантин
карантин Великдень релігія УПЦ МП православ'я COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+71 Игорь Д
"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 9121
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19.04.2020 08:49
+49 Alter Nator
в мире животніх: крашанки масковских попов

"Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 3753
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19.04.2020 08:53
+46 буков
Якщо захворіють, то це божа воля. "Без масок и дистанции": в Святогорской Лавре собралась толпа прихожан вопреки карантину - Цензор.НЕТ 8288
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19.04.2020 08:47
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