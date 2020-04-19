"Без масок і дистанції": у Святогірській Лаврі зібрався натовп парафіян всупереч карантину. ФОТОрепортаж

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На Донеччині в Свято-Успенській Святогірській Лаврі (УПЦ МП) на Великоднє богослужіння зібралася велика кількість людей, багато з них були без масок й ігнорували правило соціальної дистанції.

Це можна побачити з трансляції на телеканалі NewsOne, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Деякі священнослужителі також нехтували карантинними правилами.



















Зазначимо, що носіння масок в публічних місцях і дотримання соціальної дистанції є одними з головних рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

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Цього року в зв'язку з загрозою поширення COVID-19 і карантинними обмеженнями, представники влади та церков наполегливо закликали громадян залишатися вдома, особливо під час великодніх вихідних.