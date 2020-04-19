Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

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У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили прихожан, незважаючи на встановлені обмеження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни повинні були перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей в храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці", - йдеться в повідомленні.

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Так, під час релігійної служби духовенство відкрило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, через це були посилені поліцейські заходи для мінімізації можливого зараження людей.

Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 01
Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 02
Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція 03

В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Великодні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах і храмах міста та області, більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.

Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція Почаїв Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+28 Вася Шевченко f77d76ba
але ж нажаль спочатку чумку рознесуть
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19.04.2020 11:58
+25 Bird Jackdaw
нє всі релігійні організації святкують Пасху вдомачи дотримуються карантинних норм. Тільки Московський Сатанат плює на це все
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19.04.2020 11:53
+17 5 копійок
Упороті вимруть.
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19.04.2020 11:52
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