Порушення карантину зафіксовано під час великоднього богослужіння у Почаївській лаврі, - поліція. ФОТОрепортаж

11267

У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Пасхального богослужіння пустили прихожан, незважаючи на встановлені обмеження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області, передає Цензор.НЕТ.

"Згідно з попередніми домовленостями з духовенством Почаївської лаври, богослужіння мало проводитися з виконанням всіх умов і правил щодо карантину. Парафіяни повинні були перебувати на прилеглій території, а не в храмі. Великоднє богослужіння розпочалося о 23:00. В цей час поліцейські зафіксували скупчення людей в храмі, ще кілька десятків прихожан перебували на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ченці Почаївської лаври пройдуть тест на COVID-19

Так, під час релігійної служби духовенство відкрило двері монастиря і віряни, всупереч встановленим обмеженням, почали заходити всередину, через це були посилені поліцейські заходи для мінімізації можливого зараження людей.







В зв’язку з порушенням карантинних норм розглядається питання щодо внесення цього факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Великодні богослужіння відбулися в 447 культових спорудах і храмах міста та області, більшість релігійних заходів проводилися з дотриманням встановлених обмежень.