Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція. ФОТОрепортаж

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Станом на ранок поліція зареєструвала 4 випадки недотримання карантинних обмежень. Серед них відкрито одне кримінальне провадження за подіями у Святогірській Свято-Успенській лаврі. Загалом святкова служба відбулася в 275 храмах.

Публічну безпеку у Великодню ніч забезпечували 1500 поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Участь у богослужіннях взяли понад 3500 вірян. Загалом більшість громадян поставилися відповідально до карантинних обмежень. В області зареєстровано 4 факти, коли у культових спорудах перебувало понад 10 людей або вони були без захисних масок.

У Святогірській Свято-Успенській лаврі зафіксовано зібрання людей у кількості 300 осіб, при цьому не було дотримано соціальну дистанцію та інших правил карантину. За фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Ще за трьома випадками наразі триває ретельне вивчення матеріалів, після чого їм буде надано правову оцінку.

Поліція продовжує працювати у посиленому режимі".

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Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 01
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 02
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 03
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 04
Через порушення карантину в Святогірській лаврі під час великоднього богослужіння відкрито кримінальне провадження, - поліція 05

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Топ коментарі
+22 ALEX SUROVV
Вместо того чтобы перекрыть церкви и разогнать прихожан, полицаи охраняли их безопасность. Ну через неделю будете охранять их безопасность в переполненных больницах. Дебилы
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19.04.2020 13:12
+13 Eugene Boyko
Давити московську заразу!
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19.04.2020 13:11
+12 Гыг с Вами
ну не могли же в святогорске задних пасти...почаев отработал,печерская лавра тоже...теперь они присоединяются к делу заражения.
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19.04.2020 13:15
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