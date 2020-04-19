Святкування Великодня військовослужбовцями в зоні проведення ООС. ФОТОрепортаж

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У всіх військових колективах, які в складі Об'єднаних сил виконують завдання з відсічі і стримування російської збройної агресії на Донбасі, святкують Великдень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Великодній ранок наші захисники зустріли в окопах на передовій, на бойових позиціях та в місцях несення служби. Десятки капеланів разом із військовослужбовцями-вірянами вознесли молитву за повернення миру та процвітання країни, за здоров’я і благополуччя усього українського народу", - йдеться в повідомленні.







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