Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників. ДОКУМЕНТ

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Створено волонтерський штаб, який приймає допомогу для рятувальників, які борються з вогнем у Чорнобильській зоні.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

"Пожежу в Чорнобильській зоні не погашено, зараз там вже працюють понад 1 200 пожежників, і наразі прибувають нові колони пожежних машин. Створено волонтерський штаб, який приймає допомогу. Публікую офіційного листа з потребами. Потрібні тушонка, картопля, крупи, чай, цукор, одноразовий посуд (дивіться список) у великих кількостях. Я прошу відгукнутися постачальників і тих, хто може закупити. У пожежників немає свят, і зараз вони ризикують життям. У мене є 50-60 тис., але цього мало. Лише тушонки потрібно 2 000 банок! Намагаюся замовити тушонку, ціни космічні на таку кількість, знижку ніхто не дає. Віпзона, вкотре прошу допомогти волонтерам, або самі відправте необхідне", - написала вона.

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Номер карти для допомоги: 5218 5722 2178 3579.

Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників 01
Тушонка, картопля, крупи, чай, цукор - волонтери збирають допомогу для задіяних на гасінні пожежі в зоні ЧАЕС рятувальників 02

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Нагадаємо, станом на 15:00 неділі, 19 квітня, сили Держслужби України з НС продовжують надавати допомогу із гасіння природних пожеж працівникам лісгоспів на території Житомирської області та Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Чорнобильської АЕС у Київській області.

Пожежі в Україні
пожежа Чорнобиль зона відчуження Юсупова
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Топ коментарі
+16 Адвокатик
для таких випадках в державному резерві має бути і тушонка і згущонка, і тд.
Чи й це продали чи пропили?
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19.04.2020 21:02
+15 18c49ed2
Да, дежавю какое-то. Только тогда после тотального воровства семьи Овоща, а сейчас после воровства квартальных шутов Бубочки.
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19.04.2020 21:08
+13 Irada
2014 год - дубль 2 Тушенка, картошка, крупы, чай, сахар, - волонтеры собирают помощь для задействованных на тушении пожара в зоне ЧАЭС спасателей - Цензор.НЕТ 152
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19.04.2020 21:02
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