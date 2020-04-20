Люксембург із населенням в 600 тис. осіб закупив 8 млн масок і роздав безкоштовно по 5 шт. кожному жителю. ФОТОрепортаж

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У Люксембурзі робочим виплатили 80% місячної зарплати за відсутність роботи під час карантину.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала мешканка Люксембурга Наталія Павлик, передає Цензор.НЕТ.

"Люксембург закупив 8 мільйонів масок (в країні 600 тисяч жителів). Як правило, колядники в нас ходять взимку, а сьогодні прийшла ціла група людей - держава роздає по 5 масок на особу безкоштовно, бо від сьогодні носіння маски в публічних місцях в Люксембурзі - транспорт, супермаркети тощо - є обов'язковим (за відсутність 153 євро штраф). Деякі фірми помаленьку від сьогодні вже розпочали свою роботу (бо наші сусіди-португальці, які в основному на будовах працюють, сьогодні вранці всі пішли на роботу). Тим, хто "на патрона" працює, держава виплатила за "порожній" місяць 80% від їхньої зарплатні", - розповіла вона.

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"Приватникам та патронам набагато важче...бо щоби персоналу хоч щось виплатити, а потім 80% від зарплати того робітника державі перерахувати (це пенсійний фонд робочого і його медична страхівка - робочий ще раз так само державі відраховує) - на це потрібно багато зусиль та резервних коштів... Тобто, якщо взяти звичайну в Люксембурзі мінімалку (2000 євро брутто), то в місяць такий робітник коштує патрону до 5000 тисяч євро, враховуючи ще різного типу страхування та ризики на роботі... Тому помаленьку-потихеньку стара Європа готується до відновлення життя, бо якщо не буде що їсти, то помруть всі - в масках і без... Ну і тепер в аптеках надіємося маски та інше з'явиться, і то за нормальними цінами... Бо деякі медичні магазини скористалися моментом і все за космічними цінами продавали... "Бізнес на нещасті" чи як там кажуть ..", - додала вона.

"Треба додати, що люди в основному усі дисціпліновані, групами не збираються, гуляють всі поодинці або вдвох... Кожен тепер щоденно або себе, або собачку по годині вигулює... Стільки в нашій мисцевості спортсменів виявилося...видно, до олімпіади наступної готуються... А собак сила-силенна...звідки їх назбирали...може то оті, що в Україні за газ були продані :-) ... Одним словом, життя в Люксембурзі буяє, всі з хатів в "люди" вийшли, всі один з одним вітаються, один одному усміхається... Тішаться життю, одним словом", - резюмувала Павлик.

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