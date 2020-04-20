У гасінні пожежі в Чорнобильській зоні бере участь 9 одиниць спеціальної інженерної техніки ЗСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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До ліквідації пожежі в Зоні відчуження залучено 30 військовослужбовців і 9 одиниць інженерної техніки Збройних Сил України. Зокрема, 7 броньованих дорогопрокладчиків БАТ-2 і 2 інженерні машини розгородження ІМР-2.

Про це повідомили в командуванні сил підтримки ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Упродовж трьох діб сили інженерних військ ЗСУ під час ліквідації наслідків пожежі в Зоні відчуження в районі м.Чорнобиль обладнали 25 кілометрів під'їзних шляхів до вогнищ пожеж, 165 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри для зупинки поширення пожежі, розширено 6 кілометрів доріг.





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Також в Овруцькому районі Житомирської області військові інженери обладнали 17 кілометрів мінералізованих смуг шириною 4 метри.





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