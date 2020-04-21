Поліція розслідує причини масштабних пожеж на Житомирщині: знищено тисячі гектарів лісу й десятки будинків. ФОТОрепортаж

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Упродовж останнього тижня в кількох районах області сталися масштабні пожежі загальною площею понад 7000 гектарів. Вогонь завдав довкіллю, державі та громадам величезної шкоди. У зв'язку з цим слідчі поліції ініціювали низку кримінальних проваджень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Так, 13 квітня внаслідок пожежі в с. Борятині Романівського району згоріли 27 приміщень, з них 18 будинків і у 2 з них проживали люди. Ніхто з місцевих жителів тілесних ушкоджень не зазнав, однак сума завданого збитку, за приблизними підрахунками, становить більш ніж пів мільйона гривень. Однією з версій виникнення пожежі розглядається необережне поводження з вогнем під час спалювання сухої трави. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК.

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У Народицькому районі розслідуються обставини пожежі, що виникла 3 квітня поблизу райцентру та охопила територію у майже 7000 гектарів лісу (Народицьке, Базарське та Кліщівське лісництва) та 4 гектари лугу. Пожежу вдалося ліквідувати рятувальникам лише 13 квітня. Подію кваліфіковано за ст. 245 (Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Ймовірною причиною є підпал сухої рослинності на березі річки Уж поблизу смт Народичі.

16 квітня поблизу с. Новосілки Радомишльського району у Потіївському лісництві сталася пожежа, у результаті якої знищено 2 гектари лісу та 9 будинків у названому населеному пункті. Попередньо встановлено, що масштабне займання відбулося через підпал сухої деревини у лісі. Досудове розслідування проводиться за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

Цього ж дня масштабні лісові пожежі виникли на території 6 лісництв Овруцького району: Ігнатпільського, Виступовицького, Ситовецького, Слобідського, Піщаницького та Гладковицького. Їхньому швидкому поширенню сприяли погодні умови у вигляді посухи через тривалу відсутність у регіоні опадів та інтенсивних сильних поривів вітру. Вогонь розповсюдився як у лісових масивах, так і на відкритій території. До гасіння донині залучені значні ресурси людей та техніки. Поліція розпочала кримінальне провадження за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Також 17-18 квітня працівники ДСНС локалізовували та ліквідували пожежі на території Юріївського, Комсомольського, Журжевицького, Олевського, Тепеницького та Поясківського лісництв Олевського району. За зібраною інформацією, причиною масштабної пожежі стало загоряння сухої трави в Комсомольському лісництві. Вогонь швидко поширився через сильні пориви вітру. Досудове розслідування проводиться за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК.

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"Ми розуміємо всю необхідність і важливість встановлення осіб, причетних до підпалів. Збитки від цих масштабних пожеж ми будемо відчувати і долати ще тривалий час. Поліція зробить усе, від нас залежне, аби винні понесли встановлену законом відповідальність за безвідповідальне ставлення до природи, і тим більше - за злочинний умисел", - прокоментував ситуацію начальник Головного управління Нацполіції Житомирщини Сергій Крупєй.