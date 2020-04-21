В естонському підручнику англійської мови надрукували карту з "російським" Кримом. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ERR".
"Конгрес українців Естонії висловлює стурбованість ситуацією, коли учням естонських шкіл надається фальшива інформація щодо України і ігнорується територіальна цілісність української держави. Конгрес звертається до Міністерства освіти з проханням вжити заходів щодо виправлення цієї ситуації, а також просить запобігти повторенню подібних випадків. Сподіваємося, що цей факт є винятковим", - йдеться в листі, який глава конгресу Віра Коник відправила на ім'я міністра освіти і науки Естонії Майліс Репс.
Коник розповіла, що вона сама дізналася про інцидент після звернення представниці української громади, син якої вчиться за цим підручником.
"Дуже хотілося б, щоб Міністерство освіти поставилося до цього питання з усією серйозністю і провело розслідування з метою недопущення подібних ситуацій у подальшому. Можливо, була допущена помилка з боку видавництва, яке зобов'язане контролювати випуск друкованої продукції. Але зовсім незрозуміло, яким чином карта Європи з неправильними кордонами могла потрапити в підручник", - додає Коник.
Директор Ааво Кеннік, який випустив в 2018 році підручник видавництва Studium, шкодує про інцидент, але запевняє, що йдеться про прикре непорозуміння без зловмисного наміру.
Канцлер Міносвіти Естонії Март Лайдметс підкреслює, що підручники, за якими навчаються в школах країни, повинні відповідати державним освітнім програмам і містити достовірну інформацію.
"В цьому випадку інформація в підручнику неправильна, тому що Естонія не визнає окупацію і анексію Кримського півострова", - пояснює канцлер.
Чи не проблема.
Да конечно - недоразумение - банка с краской перевернулась и по невероятному стечению обстоятельств покрасила Крым в цвета рфии, ага, верим.
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