Столична прокуратура спільно з Нацполіцією викрила наркосиндикат, який очолював колишній правоохоронець. Вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів. ФОТОрепортаж

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Внаслідок спільної спецоперації прокуратури міста Києва та Національної поліції України ліквідовано злочинне угруповання, члени якої причетні до масового виробництва і збуту на території Києва та Київської області особливо небезпечної речовини метадон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру міста Києва.

Спецоперація проходила за участі слідчих СУ ГУ НП в м. Києві, працівників Департаментів протидії наркозлочинності, стратегічних розслідувань, кримінального аналізу, кіберполіції та внутрішньої безпеки Нацполіції України.

У ході спецоперації проведено близько 70 одночасних обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах учасників злочинного угруповання, а також у двох нарколабораторіях, розташованих у місті Києві та Київській області.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили понад 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партію психотропних речовин, вилучених за останні роки, близько 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалися для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.





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За результатами проведення слідчих дій у порядку ст. 208 КПК України затримано 13 учасників злочинного угруповання.

Серед затриманих двоє організаторів, один з яких виявився колишнім працівником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ, особи, які забезпечували діяльність нарколабораторій, та фасувальники.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру та обрання запобіжних заходів. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт.





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Кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі дії тривають.