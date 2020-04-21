Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 05

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 06

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав усе для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 09

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 10

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 11

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 12

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 13

Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах 14

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Фотошопи політиків Рік Зеленського
Зеленський фотожаба
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Топ коментарі
+67 саша паламарчук
Зе!Годовщина. Достижения Президента за год в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2387
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21.04.2020 20:53
+48 Гыг с Вами
Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1160
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21.04.2020 20:57
+45 Alex Firman
Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6447
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21.04.2020 20:56
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