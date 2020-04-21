Зе!Річниця. Досягнення президента за рік у ФОТОжабах

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Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 помилок Зеленського: що обіцяв і не виконав президент. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через рік після дебатів Зеленський не зміг відповісти на всі поставлені тоді Порошенку запитання, - ЗМІ. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 досягнень Зеленського за рік роботи опублікувала його команда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минув рік президентства Зеленського: дискурс "про розвиток" змінився на дискурс "як вижити", - Сюмар

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський отримав усе для демонтажу старої системи, але "зробив" у результаті українців, - журналіст Ткач

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмін беркутівців, здача депутатської недоторканності в руки генпрокурора, мирні ініціативи Сивохо, - Черненко про рік президентства Зеленського

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленовірус", яким інфікували суспільство рік тому, небезпечний тим, що на зміну йому може прийти диктатура, – Ірина Геращенко

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