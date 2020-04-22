Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у зв'язку з епідемією COVID-19. ФОТОрепортаж

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У Мелітополі Запорізької області десятки підприємців вийшли на акцію протесту проти закриття ринків на період запроваджених Кабміном обмежень у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

На фото учасники протесту в захисних масках, не дотримуючись дистанції, перекрили одну з вулиць міста. На місці події чергують правоохоронці.

За словами журналістів, підприємці скаржаться на рішення уряду і місцевої влади, оскільки "залишилися без роботи і грошей".









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