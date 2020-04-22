Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у зв'язку з епідемією COVID-19. ФОТОрепортаж

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У Мелітополі Запорізької області десятки підприємців вийшли на акцію протесту проти закриття ринків на період запроваджених Кабміном обмежень у зв'язку з пандемією.

Про це повідомляє місцеве видання "РИА Мелитополь", передає Цензор.НЕТ.

На фото учасники протесту в захисних масках, не дотримуючись дистанції, перекрили одну з вулиць міста. На місці події чергують правоохоронці.

За словами журналістів, підприємці скаржаться на рішення уряду і місцевої влади, оскільки "залишилися без роботи і грошей".

Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 01
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 02
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 03
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 04

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Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 05
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 06
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 07
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 08

Читайте: "На кону стоїть питання стримування коронавірусу", - головний санлікар Ляшко пояснив, чому знову заборонили роботу ринків

Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 09
Підприємці Мелітополя протестують проти закриття ринків у звязку з епідемією COVID-19 10

Коронавірус і карантин
карантин Мелітополь ринок COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Who's Here
То есть сначала там проголосовало 90% за малороса, а теперь протестуют против его решения?
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22.04.2020 12:07
+9 Юрий Вингорский
супермаркет, где каждый может каснуться к товару, где через одну кассу за день проходят сотни а то и тысячи людей, где кассир задает кучу вопросов говоря в вашу сторону, работать может, а купить в палатке кофе, где вы даже продавца не всегда видите, нельзя. Все направленно на обнищание народа, чтоб потом дав маленькую подачку показать какой хороший през и его правительство
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22.04.2020 12:13
+7 Alex Sokolov 0d8421f8
За то, что не позволил нашествию орды восточных орков докатиться до Мелитополя?
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22.04.2020 12:31
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