Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.
За даними поліції, інцидент стався близько 10:00 ранку на вулиці Академіка Павлова в центрі Львова.
"У під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від поранень помер на місці події", - зазначено в повідомленні.
За даними поліції, після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, імовірно марки "Форд" світло-сірого кольору.
Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Вирішується питання правової кваліфікації події.
Львівське видання Zaxid.net з посиланням на очевидців події повідомляє, що вбитий міг бути нелегальним валютником.
У місті і по всій області введено план перехоплення "Сирена". На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють підозрілі автомобілі.
Поліція просить усіх, у кого є інформація, яка допоможе встановити нападників, дзвонити на лінію 102.
90-сті роки в нас починаються. Посеред білого дня в середмісті стріляють..
Докерувалась зелена гидота..