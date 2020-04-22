Валютника застрелили в центрі Львова: в місті і області введено план "Сирена". ФОТОрепортаж

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У центрі Львова в результаті збройного нападу загинув 49-річний житель міста.

Про це повідомляє відділ комунікації головного управління Національної поліції у Львівській області, передає Цензор.НЕТ.

За даними поліції, інцидент стався близько 10:00 ранку на вулиці Академіка Павлова в центрі Львова.

"У під’їзді одного з будинків кілька чоловіків у балаклавах вчинили збройний напад на двох львів’ян. Зловмисники застосували вогнепальну зброю, при цьому один із потерпілих, 49-річний львівянин, від поранень помер на місці події", - зазначено в повідомленні.

За даними поліції, після цього нападники поїхали з місця події на автомобілі, імовірно марки "Форд" світло-сірого кольору.

Поліцейські вживають усіх заходів для розшуку і затримання нападників. Вирішується питання правової кваліфікації події.

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Львівське видання Zaxid.net з посиланням на очевидців події повідомляє, що вбитий міг бути нелегальним валютником.

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У місті і по всій області введено план перехоплення "Сирена". На всіх виїздах зі Львова озброєні поліцейські перевіряють підозрілі автомобілі.

Поліція просить усіх, у кого є інформація, яка допоможе встановити нападників, дзвонити на лінію 102.