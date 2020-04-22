Із загиблим на Донбасі воїном 28-ї ОМБр Андрієм Шинкаруком попрощаються завтра на Волині. ФОТО

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Завтра, 23 квітня, у місті Любомль Волинської області, о 10:00 розпочнеться церемонія прощання з Андрієм Шинкаруком, 1991 року народження, лейтенантом, командиром взводу 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 20 квітня близько 16:30 в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок множинних осколкових поранень, що дістав під час гранатометного обстрілу наших позицій найманцями РФ.

Сьогодні, орієнтовно о 22:00, тіло загиблого військовослужбовця мають доставити на рідну землю. Завтра похоронна процесія відбудеться від будинку Андрія Шинкарука до церкви Святого Михаїла.

Про це йдеться у матеріалі видання "Суспильне.Волинь", повідомляє Цензор.НЕТ.

Андрій Шинкарук народився 16.07.1991 року у Любомлі. На фронт пішов у першу хвилю мобілізації, протягом 2014-2015 років брав участь в АТО у складі 1-го окремого мотопіхотного батальйону "Волинь". У 2019-му здобув військову освіту в НАСВ ім. Петра Сагайдачного, спеціалізація "Управління діями підрозділів механізованих військ". У червні 2019 був призначений на посаду комвзводу 28-ї бригади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 20 квітня на Донбасі загинув лейтенант Андрій Шинкарук (оновлено)

У нього залишилися мати та чотири сестри.

22-24 квітня у Любомльському районі оголошено днями жалоби.