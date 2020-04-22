Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники. ФОТО

13809

У Чечні чиновники підстриглися наголо слідом за главою регіону Рамзаном Кадировим.

Про це повідомляє "Кавказ Реалии", передає Цензор.НЕТ.

У понеділок на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу на території республіки місцевий житель запитав Кадирова про необхідність відкриття перукарень.

"Було б непогано всім постригтися налисо", - відповів керівник регіону.

У вівторок на сторінці в інстаграмі Кадиров з'явився з поголеною головою. Він порекомендував всім постригтися, бо "салони краси закриті, та й перукарів немає вдома".

"Так робили наші предки, і головне з вівторка на середу це робив пророк", - заявив глава Чечні.

Також читайте: "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова





