Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники. ФОТО

13809 81

У Чечні чиновники підстриглися наголо слідом за главою регіону Рамзаном Кадировим.

Про це повідомляє "Кавказ Реалии", передає Цензор.НЕТ.

У понеділок на засіданні оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу на території республіки місцевий житель запитав Кадирова про необхідність відкриття перукарень.

"Було б непогано всім постригтися налисо", - відповів керівник регіону.

У вівторок на сторінці в інстаграмі Кадиров з'явився з поголеною головою. Він порекомендував всім постригтися, бо "салони краси закриті, та й перукарів немає вдома".

"Так робили наші предки, і головне з вівторка на середу це робив пророк", - заявив глава Чечні.

Також читайте: "Новую газету" змусили видалити матеріал про коронавірус у Чечні, який розгнівав Кадирова

Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники 01
Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники 02
Кадиров через карантин підстригся налисо: приклад наслідували його чиновники 03

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+50 Никонор Босой
Если бы я не узнал об этом, зачем бы я жил?
показати весь коментар
22.04.2020 17:56
+44 belge
Зоопарк.
показати весь коментар
22.04.2020 17:56
+37 belge
Стадо бабуинов.
показати весь коментар
22.04.2020 17:57
Дивитись коментарі