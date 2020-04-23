Десятки пенсіонерів, порушуючи карантин, прийшли на похорон директора заводу в Шостці. ФОТОрепортаж

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21 квітня в Шостці на Сумщині понад 100 осіб прийшли на похорон директора місцевого заводу, порушуючи правило карантину щодо масових заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

18 квітня на робочому місці помер керівник підприємства "Імпульс" Євген Чернов. Зазначається, що попрощатися з директором прийшли переважно його колеги, серед яких багато людей пенсійного віку, які входять до групи ризику в умовах епідемії коронавірусу. Незважаючи на карантинні заходи, вони зібралися на території заводу, а потім брали участь у похоронній процесії.

Як відомо, сьогодні будь-які масові заходи заборонені постановою Кабінету Міністрів.

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У поліції Сумської області повідомили, що проводиться перевірка після публікації фото похорону. "Якщо буде доведено порушення карантинних заходів, то відкриємо кримінальне провадження", - сказав "Обозревателю" глава відділу комунікації облуправління Нацполіції Володимир Крупецьких.







