Затримано угруповання, причетне до викрадення і катувань підприємця на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Діяльність організованого злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на розбійних нападах, пограбуваннях і вимаганні грошей у громадян погрозами насильства та фізичної розправи, блокувала в Одеській області Служба безпеки України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, до складу групи входили двоє раніше засуджених за вчинення тяжких злочинів місцевих жителів та громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Зловмисники, зокрема, займалися "вибиванням" неіснуючих боргів з представників комерційних структур регіону. Для цього учасники банди створювали штучні конфліктні ситуації.

Оперативники спецслужби отримали інформацію про причетність угруповання до викрадення і катування підприємця з Овідіопольського району. Через погрози вбивством і завдання тяжких тілесних ушкоджень потерпілому зловмисники намагалися "вибити" з нього гроші. Правоохоронці затримали учасників групи за місцем проживання.

В ході проведення 15 обшуків у помешканнях та автомобілях фігурантів правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу. Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Суд обрав двом організаторам угруповання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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