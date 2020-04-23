Заступницю головного перинатального центру та двох її пацієнток підозрюють у торгівлі людьми в Хмельницькому, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці запобігли факту торгівлі людьми, до якого причетна заступниця головного лікаря перинатального центру та дві її пацієнтки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Хмельницької області.

Восени минулого року у Хмельницькому перинатальному центрі 25-річна жителька Кіровоградської області народила здорову дівчинку. Проте народжувала вона під чужими анкетними даними, які належали іншій жінці. Остання в обхід чинного законодавства мала забрати новонародженого малюка, який згідно з підробленими документами був записаний у медзакладі вже як її дитина.

Організатором цієї схеми виступила заступниця головного лікаря перинатального центру, яка, користуючись своїм службовим становищем, підробила низку документів, що стосувалися вагітності та пологів.

У межах досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій та експертиз. Наразі усім трьом жінкам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (через ст. 15) Кримінального кодексу України - замах на торгівлю людьми. Крім того, лікарці доведеться відповідати ще за ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ, а двом іншим жінкам - за ч. 4 ст. 358 (Використання завідомо підробленого документа) КК. Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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