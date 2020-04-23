Рятуючи італійців, отримали важливий досвід: українські лікарі завершили 3-тижневу місію щодо боротьби з COVID-19 в Італії. ФОТОрепортаж

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Після майже трьох тижнів допомоги в боротьбі з COVID-19 у лікарнях Італії українські лікарі їдуть додому.

Про повернення лікарів з італійських міст Пезаро та Урбіно повідомив у фейсбуці посол України в Італії Євген Перелигін, інформує Цензор.НЕТ.

"Рятуючи італійських пацієнтів, українські медики набули від італійських колег важливий досвід боротьби з COVID-19, який віднині слугуватиме для лікування хворих на коронавірус у нашій держав", - зазначив Перелигін.

За словами самих лікарів, найкращою оцінкою їхньої роботи в місцевих лікарнях стали щирі слова вдячності від місцевих мешканців. Люди впізнавали їх на вулицях і в супермаркетах. Вони дякували медикам за те, що ті відгукнулися і допомагають.

Подяку висловили і черниці монастиря Святої Кьяри. Вони написали на адресу посольства лист.

"Ми вдячні за проявлені братніми українськими лікарями до нас любов та милосердя, жест України вражає нас ще більше саме тому, що ваш народ у цей час торкнулась трагедія війни та страждань", - йдеться в листі.

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