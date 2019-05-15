Шведські прокурори повторно відкрили проти Ассанжа справу про зґвалтування, тимчасово припинену в 2017 році. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, зараз Ассанж перебуває в британській в'язниці. Швеція і США домагаються його екстрадиції.

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Заступник головного окружного прокурора Швеції Єва-Марія Перссон повідомила про те, що правоохоронні органи відновили розслідування проти Джуліана Ассанжа.

Нагадаємо, у 2010 році Дж. Ассанжа звинувачували у Швеції в сексуальних домаганнях. У 2012-му Велика Британія ухвалила рішення про його екстрадицію. Дж. Ассанж, вийшовши на свободу під заставу, не з'явився в суд і переховувався у посольстві Еквадору в Лондоні. У 2017 році влада Швеції призупинила його справу.

Ассанж свою провину заперечує і побоюється, що після видачі шведській владі Стокгольм екстрадує його в США, де його можуть притягнути до відповідальності за публікацію секретних дипломатичних і військових документів на порталі WikiLeaks.

У квітні 2019 року влада Еквадору дозволила поліції зайти в посольство і заарештувати засновника Wikileaks.

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У Вестмінстерському магістральному суді 11 квітня визнали засновника Wikileaks винним у неявці до суду в 2012 році. Суддя Майкл Сноу тоді пояснив, що йдеться про серйозне порушення закону. Не прибувши на слухання, Ассанж порушив умови звільнення під заставу.

Суд у Великій Британії відправив засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа на 50 тижнів до в'язниці за порушення умов звільнення під заставу.