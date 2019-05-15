В Ірпені зносять громадську приймальню нардепів Іллєнка та Кишкаря через конфлікт навколо парковки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала жителька Ірпеня, активістка Михайлина Скорик, передає Цензор.НЕТ.

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За її словами, конфлікт виник через те, що один із забудовників міста вирішив облаштувати в дворику, де розташовані парковка, лавки та дерева, проїзд до збудованої ним по сусідству висотки.

Жителі прилеглого до дворику будинку виступили категорично проти ліквідації їхнього скверика і парковки. Однак забудовник все-таки зрубав один зі зростаючих у дворику дубів. Для захисту інших дерев і парковки місцеві жителі звернулися до народних депутатів і в результаті поставили у дворику громадську приймальню народних депутатів Андрія Іллєнка та Павла Кишкаря.

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Вчора, 14 травня, забудовник спробував знести цю громадську приймальню, але протест місцевих жителів перешкодив цьому. Сьогодні, 15 травня, о 5.30 ранку забудовник знову пригнав техніку для знесення громадської приймальні.

"5:30 ранку. Ірпінь. Забудовник за допомогою екскаватора обмотує та викрадає вагончик з написами "громадська приймальна" депутатів Павла Кишкаря та Андрія Ільенка. Нагадаю, цим вагончиком мешканці ЖК Затишний намагаються захистити свій досі тупиковий двір від потоку в 200-300 машин, які мають поїхати до висотки на 500 квартир. Поліція приїхала на виклик людей: екскаватор, який розбудив людей о 5 ранку, виявився нічий. Зараз люди стоять, протестують. На 11:30 має приїхати міська влада", - розповіла Скорик.

"Спочатку ви купуєте квартиру в 5-поверхівці Ірпеня, де забудовник вам малює ЖК, що утопає в лісі. З лісу вам залишають 5 дубів, роблячи з них парковки. Потім сусідній забудовник на 15 сотках замість скверу, що є в плані забудови кварталу, будує будинок на 20 поверхів і 500 квартир. Потім цей сусідній забудовник як депутат голосує за новий генплан, де фіксує свою незаконну висотку як доконаний факт. Проїзд до неї він планує через ваші парковки і дуби. Потім він приходить у ваш двір і вимагає прибрати лавочки та машини. Ви захищаєте парковку, дерева і двір, але один з дубів його найманці валять о 5 ранку. Для захисту решти 4 дубів і власного двору ви ставите вагончик-громадську приймальню депутатів Верховної Ради України Павла Кишкаря з листом Андрія Іллєнка до в.о.мера Анастасії Попсуй з проханням не чіпати і захищати вагончик. У розпал робочого дня, коли ви не вдома, до вас приходять охоронці з найманцями і тягнуть вагончик, щоб зробити проїзд сусідньому забудовнику по вашому двору", - пояснила Скорик ситуацію, що склалася в Ірпені.











