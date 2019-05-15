"Осенью будете, там где Петься", - "євробляхери" пікетують Раду з вимогою доступного розмитнення автомобілів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 15 травня, власники євроблях вийшли на пікет Верховної Ради. Вони припаркували свої машини на вул. Грушевського біля будівлі парламенту. Також облаштували сцену на площі Конституції перед Радою, з якої озвучують свої вимоги. Крім того, активісти тримають плакати зі своїми вимогами, а також прапори "Автоєвросили".

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Основні вимоги мітингувальників: скасування акцизу на розмитнення автомобілів, зупинення повторних штрафів у 8500 грн після розмитнення і відстрочка введення штрафів у 170 тис. грн за нерозмитнення. Мітингувальники пропонують парламенту продовжити термін дії пільгового періоду розмитнення і відстрочити введення акцизу до 2020 року.











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ