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15.05.19 15:52

ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній. ВIДЕО

Глава Православної церкви України Епіфаній вважає, що теми гендеру та ЛГБТ були нав'язані Заходом. Про це він заявив під час візиту до Маріуполя, передає кореспондент "Новостей Донбасса".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".




"В цілому ми - церква - не приймаємо тих речей, які нав'язуються нам із Заходу", - сказав Епіфаній.

Він наголосив, що церква базується на "священних канонах і святому письмі". За словами Епіфанія, ЛГБТ-люди займаються гріхом.

"І якщо існує гріх, то його треба виправляти. Церква ніколи не сприйме те, що є гріхом. Це не те явище, яке потрібно пропагувати в суспільстві", - сказав глава ПЦУ.

На уточнювальне питання, чи вважає він гендерну ідеологію і ЛГБТ пропагандою Заходу, Епіфаній відповів, що вважає.

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Він повторив свою точку зору, що "спосіб життя" ЛГБТ-людей не сумісний з християнськими цінностями.

ЛГБТ - абревіатура для позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Поняття "гендер" набуло поширення завдяки розвитку феміністської теорії і гендерних досліджень. Воно спирається на теорію соціального конструктивізму, кілька представників якої ставлять під сумнів природне походження відмінностей між людьми і пояснює їх соціальними процесами. Поняття "гендер" протиставляється "статі" і призначено для критики звичних уявлень про "біологію як долю" і відсилає до ідеології гендерної рівності.

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