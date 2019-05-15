ЛГБТ і гендер - це пропаганда Заходу, в українському суспільстві не сприймається як нормальне явище, - Епіфаній. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".









"В цілому ми - церква - не приймаємо тих речей, які нав'язуються нам із Заходу", - сказав Епіфаній.

Він наголосив, що церква базується на "священних канонах і святому письмі". За словами Епіфанія, ЛГБТ-люди займаються гріхом.

"І якщо існує гріх, то його треба виправляти. Церква ніколи не сприйме те, що є гріхом. Це не те явище, яке потрібно пропагувати в суспільстві", - сказав глава ПЦУ.

На уточнювальне питання, чи вважає він гендерну ідеологію і ЛГБТ пропагандою Заходу, Епіфаній відповів, що вважає.

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Він повторив свою точку зору, що "спосіб життя" ЛГБТ-людей не сумісний з християнськими цінностями.

ЛГБТ - абревіатура для позначення лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів.

Поняття "гендер" набуло поширення завдяки розвитку феміністської теорії і гендерних досліджень. Воно спирається на теорію соціального конструктивізму, кілька представників якої ставлять під сумнів природне походження відмінностей між людьми і пояснює їх соціальними процесами. Поняття "гендер" протиставляється "статі" і призначено для критики звичних уявлень про "біологію як долю" і відсилає до ідеології гендерної рівності.