Профільний комітет запропонував депутатам визначитися з датою інавгурації нового президента самостійно шляхом голосування в залі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

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Так, комітет рекомендує парламентаріям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування в сесійній залі ВР.

За всі сім проектів постанов члени комітету проголосували одноголосно.

"Жодна з постанов не має таких недоліків, які б унеможливили розгляд у Верховній раді", - заявив перший заступник голови комітету Павло Пинзеник.

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Нагадаємо, в середу глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що нардепи в четвер, 16 травня, розглянуть проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

За словами спікера, розгляд відбудеться під час ранкового пленарного засідання ВР після голосування за проект закону про Державне бюро розслідувань.

Також читайте: Зеленський звинуватив Парубія у брехні, оскільки Рада 14 травня не розглянула питання про дату інавгурації