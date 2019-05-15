Вселенський патріарх не відкличе Томос у ПЦУ, бо такої процедури не існує, - митрополит Олександр Драбинко. ВIДЕО

Про це в інтерв’ю Громадському заявив митрополит Переяслав-Хмельницький і Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко, інформує Цензор.НЕТ.

"Томос ніхто ніколи не відніме, це документ церковний, і він залишиться за тою церковною структурою, яка залишиться вірною Константинопольській матері-церкві. Всі не можуть піти в розкол. Якщо навіть три особи залишаться, то ці три єпископи можуть залишитися хранителями помісної Української церкви", — пояснив він.

Єпископ зазначив, що процедури відкликання Томосу немає і "вона взагалі нереальна".

"Треба було б, щоби держава і церква взагалі припинили своє існування. тоді ми можемо сказати, що сам по собі Томос відкликався", — сказав Драбинко.

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Митрополит зауважив, що Константинополь може накласти якісь санкції на "тих, хто вчиняє неправильно" — порушує статут церкви і положення самого Томосу.

"Але відкликати Томос у церкви і незалежність відкликати ніхто не буде, це нереально", — наголосив єпископ.

Водночас він визнав, що ця ситуація призводить до репутаційних втрат.

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"Ризики виключно іміджеві, оскільки, не встигнувши народитись, церква вже має негативний резонанс у зв’язку із діяльністю і озвученням позицій, які нещодавно прозвучали", — заявив Драбинко.

Водночас він вважає, що немає більшості у ПЦУ, яка готова змінити статут і порушити положення Томосу.

"Немає більшості, яка хоче повернутися назад, до ізоляції від решти православного світу", — резюмував митрополит.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

Тоді ж почався перехід парафій УПЦ МП у ПЦУ. В інтернеті навіть створили інтерактивну карту таких переходів. Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що всі віряни в Україні мають добровільно обирати свій релігійний центр.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Разом з тим, в травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП і очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь, Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом, Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

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