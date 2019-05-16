Найбільша сума "гонорару" з "амбарної книги" Партії регіонів сягає $6 мільйонів, - Горбатюк. ВIДЕО

Про це в ефірі Радіо НВ розповів начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає Цензор.НЕТ.

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"Те, що запам'яталося, - до п'яти мільйонів. Навіть шість мільйонів, я зараз згадав", - зазначив спецпрокурор.

Нагадаємо, в березні 2016 року народний депутат України Сергій Лещенко заявив, що в нього є оригінали документів про перерахування екс-президентом України Віктором Януковичем коштів П.Манафорту від офшорної компанії з рахунком у Киргизстані, і просив американських та українських правоохоронців провести розслідування.

У травні 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Ці документи, за його словами, підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки українським чиновникам і політикам, а також П.Манафорту, який став пізніше керівником виборчої кампанії Д. Трампа.

Детективи НАБУ і прокурори САП почали досудове розслідування так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів на підставі документів, переданих Віктором Трепаком, 30 травня 2016 року.

У межах розслідування цього провадження 13 грудня 2016 року главі ЦВК Михайлу Охендовському, чиє прізвище і підпис фігурували в переданих документах, було повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 161 тис. 698 дол., що в еквіваленті за курсом НБУ на момент вчинення злочинів становило 1 млн 294 тис. 438 грн (ч. 3 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Пізніше в The New York Times вийшла стаття про роботу П.Манафорта в Україні, після чого він подав у відставку з поста керівника кампанії Д. Трампа.

27 червня 2017 року керівник САП Назар Холодницький повідомив, що підпису П.Манафорта не було на жодній зі сторінок так званої "амбарної книги" Партії регіонів. Таким чином, САП і НАБУ не знайшли доказів отримання П.Манафортом грошей від Партії регіонів.

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Тоді ж НАБУ заявило, що вони і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не уповноважені розслідувати діяльність П.Манафорта як політичного консультанта Партії регіонів.

Водночас у матеріалі, опублікованому газетою Washington Post 28 червня, йдеться, що П.Манафорт у 2012-2013 роках підтвердив отримання 17 млн ​​дол. від Партії регіонів. Факт отримання П.Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів випливає з документів, які американець подав до Мін'юсту США в межах закону про реєстрацію іноземних агентів.

Офіс спецпрокурора Роберта Мюллера, який займається розслідуванням втручання Росії в минулі американські вибори, висунув звинувачення за 12 пунктами на адресу екс-глави передвиборчого штабу Трампа Пола Манафорта і його ділового партнера Ріка Гейтса. Зокрема, їх звинувачують у незареєстрованій лобістській діяльності на території США в період з 2008 по 2014 рік в інтересах уряду України, Партії регіонів та екс-президента Януковича.