П'яний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса "Харків - Чугуїв", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"16 травня близько 16:32 у чергову частину Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік погрожує підірвати гранату в автобусі. Під час зупинки транспортного засобу в селищі Рогань одному з пасажирів вдалося втихомирити дебошира і відібрати небезпечний предмет. Громадяни відразу повідомили про подію в поліцію", - йдеться в повідомленні.
Правопорушником виявився 58-річний житель Чугуївського району.
Як з'ясували поліцейські, між зловмисником, який був п'яний, і його співмешканкою в автобусі виник конфлікт. Чоловік витягнув із кишені куртки ручну гранату Ф-1, висмикнув чеку і погрожував підірвати себе і жінку.
Вилучений боєприпас направлено на вивчення. Факт події внесено в журнал єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.