Зеленський - це перемога "зони комфорту" і бажання побачити, як він буде "жарити" політиків у житті, якщо він так їх "жарив" на сцені, - Сюмар. ВIДЕО

Про це дивіться у відеоблозі "Цензор Interview" на каналі Цензор.НЕТ.
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00:41 "Звірити годинники"
2:05 Зеленський - "вікно можливостей" для України
8:50 Вплив Коломойського на Зеленського
11:50 Кампанія Зеленського в соцмережах. У чому відмінність української та російської політики
17:00 "Люди Зеленського" в парламенті і спроби нардепів "перевзутися"
20:03 Причини поразки Порошенка, "вороги" президента
30:50 "Народний фронт" і Гройсман
35:24 Політтехнологи і політтехнології в Україні
44:00 Парламентські вибори-2019
49:34 Вплив Росії на українські медіа
54:25 Війна