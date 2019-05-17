"Сумна новина", - Парубій про припинення діяльності коаліції в Раді. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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"Сумна новина. З огляду на заяву глави депутатської фракції політичної партії "Народний фронт" про вихід фракції з коаліції та у зв'язку з цим припинення діяльності коаліції повідомляю, що сьогодні коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді VIII скликання припинила свою діяльність... І варто визнати: це була хороша коаліція. Вітаю, колеги, всіх зі спільною роботою", - оголосив Парубій із трибуни парламенту.

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Згідно із законодавством, після оголошення про відсутність коаліції фракції можуть протягом 30 днів домовитися про створення нової. У разі, якщо вона не буде створена, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори.

Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. До її складу увійшли фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини" (загалом у складі було 302 депутати).

Пізніше фракції "Самопомочі", Радикальної партії та "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.