Гройсман - нардепам: "Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність". ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи з трибуни Верховної Ради в п'ятницю.

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"Потрібно говорити про те, якою має бути виборча система, щоб дати нову якість української політики в наступному парламенті ... Можливо, настав час об'єднатися і нарешті ухвалити рішення, що система виборів має бути змінена, провести серйозну дискусію. Але дати можливість конкуренції на політичній арені країни", - сказав він.

Що стосується питання зняття депутатської недоторканності, то Гройсман висловив думку, що "недоторканність українського парламенту та інших чиновників роз'їдає їх зсередини, дозволяє розширювати межі та порушувати закон, за що все одно доведеться відповідати".

"Давайте зараз ухвалимо рішення і знімемо недоторканність", - звернувся він до Верховної Ради.

Прем'єр також констатував, що реформа децентралізації ще не завершена.

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"Ми повністю реалізували цю реформу? Ні. Вона залишається під ризиком? Так", - сказав він.

Гройсман наголосив: "Нам потрібні зміни Конституції та впровадження ще законів, які дозволять фундаментально закріпити право децентралізації".

Крім того, прем'єр зазначив, що для реалізації курсу на європейську інтеграцію необхідно також ухвалити низку законодавчих ініціатив.