Суд відпустив під заставу в 2 млн грн з носінням електронного браслета підозрюваного у справі Аллерова Майбороду. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

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Вислухавши доводи сторін, суддя Вікторія Жовноватюк вирішила відмовити в задоволенні клопотання прокуратури, яка вимагала призначити гендиректору "Укрбуд девелопмент" Олегу Майбороді запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 75 млн грн.

Замість цього, суддя постановила призначити Майбороді заставу в розмірі 2 млн грн. а також зобов'язала його носити електронний засіб контролю (електронний браслет).

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Після засідання суду Майборода зазначив, що кошти для внесення застави у нього є. Разом з тим, його захист вивчає вручену йому підозру для подальшого її оскарження.

Коментуючи придбання дочкою Аллерова, Катериною Пустинніковою, квартири за ціною близько 7 тис. грн за квадратний метр, замість ринкової близько 24 тис. грн за квадратний метр, Майборода заявив: "Там своя історія. Я не пам'ятаю нюансів, але юристи аналізували, говорили, що були там певні причини. Були інші фінансові ... Може, був депозит розміщений. Я не знаю цих всіх нюансів".

Суддя Жовноватюк оголошує своє рішення.

Майборода на засіданні суду.









Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обгрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєне в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

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Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, які та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менше оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі були затримані гендиректор "Укрбуд девелопмент" Олег Майборода та оцінювач майна Аліса Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб з можливістю застави 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.