"Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Після двох років життя за кордоном Ігор Коломойський повернувся в Україну. Це сталося в ніч на 16 травня. Він прилетів із Тель-Авіва в Дніпро, і того ж дня ближче до вечора прибув до Києва.

Знімальна група "Схем" зафіксувала, як олігарх із аеропорту "Бориспіль" попрямував до ресторану Сatch у центрі столиці. Цей заклад розташовано у бізнес-центрі по вулиці Володимирській, де має офіс Коломойський. Журналіст "Схем" зайшов до ресторану і зауважив, що олігарх був у компанії народних депутатів від групи "Відродження" Віталія Хомутинніка та Андрія Шипка, бізнесмена Павла Фукса і свого друга і співвласника "95-го кварталу" Тимура Міндіча.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Коломойський прилетів до Києва, - "Схеми"

Коломойський погодився поговорити зі "Схемами". У першому експрес-інтерв'ю після повернення в Україну Коломойський розповів про справу, яку розслідують проти нього в Америці, знайомство з підозрюваним у справі про розкрадання сотень мільйонів обленерго Дмитром Крючковим і про те, чи піде на інавгурацію Володимира Зеленського.